AMLO "desdeña al Poder Legislativo" al asumir Ramírez de la O la SHCP: diputados del PAN y PRD

México.- Diputados federales opositores a la Cuarta Transformación reprocharon el hecho de que Rogelio Ramírez de la O haya asumido, este viernes, la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sin que su cargo haya sido confirmado por la Cámara de Diputados, tal y como lo indica la Constitución mexicana.

El pasado 9 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondría al hoy ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para presidir el Banco de México (Banxico) en sustitución de Alejandro Díaz de León, revelando que Herrera Gutiérrez sería reemplazado por Ramírez de la O.

El panista Juan Carlos Romero Hicks acusó que, con la toma del cargo por parte del nuevo titular de la SHCP, López Obrador "desdeña al Poder Legislativo", pues señaló que, para poder entrar en funciones, el economista debe ser primero ratificado por la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Debido a que ello no se cumplió, el coordinador de la bancada del PAN enfatizó que ¡La ley no se interpreta, la ley se aplica!"

Por su parte, la legisladora del PRD, Verónica Juárez Piña, dejó en claro que Rogelio Ramírez de la O no puede asumir la cabeza de la Secretaría de Hacienda sin ser antes confirmado por los diputados federales, exponiendo que el artículo 74, fracción Tercera, de la Carta Magna determina que solo la Cámara de Diputados tiene la facultad para ratificar una designación por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal en el particular caso de la SHCP.

Ante ello, instó al máximo mandatario a que, si quiere que Ramírez de la O asuma el cargo para el que lo nombró, que instruya al partido Morena y a sus fuerzas políticas aliadas para que aprueben un período extraordinario en el Congreso.

Por último, pidió que de una vez se resuelvan los juicios de procedencia contra los diputados Saúl Huerta, ex morenista acusado de abuso sexual contra un menor de edad; y de Mauricio Toledo, del PT señalado por enriquecimiento ilícito.

La coordinadora de los perredistas sostuvo que ni Morena ni el PT pueden "hacer rehén a la Cámara de Diputados", buscando "convertirla en cómplice de presuntos delincuentes", así como tampoco puede el presidente López Obrador dejar de lado la Constitución cuando lo decida.

Cabe mencionar que, mediante su cuenta oficial de Twitter, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossio, aseguró que el boletín informativo expedido el día de ayer por la Secretaría de Hacienda donde se anunciaba que Rogelio Ramírez de la O entraría en funciones a partir del viernes 16 de julio, carece de fundamento constitucional.

En este sentido, señaló que no será difícil abolir las decisiones que tome el nuevo titular de la SHCP, al considerársele como no "competente", debido a que su nombramiento no ha sido confirmado por la Cámara Reguladora.