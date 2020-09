AMLO despotrica contra el PT y Noroña, "no se ven bien", dice

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que esté condicionado el arribo de Dulce María Sauri como encargada de la Mesa Directiva en San Lázaro, incluso se lanzó contra el Partido del Trabajo (PT) y sin mencionar el nombre de Gerardo Fernández Noroña, solo expresó que “este personaje” y el partido no se ven bien tratando de modificar los acuerdos del congreso para encabezar la Cámara de Diputados.

"Ninguna, nosotros no condicionamos nada. Imagínense que el titular del Ejecutivo, el Presidente, entre a negociaciones de ese tipo, además sería indebido y es hasta ilegal. Cómo se le va a quitar el derecho a un legislador o a un grupo de legisladores para presentar controversias constitucionales; eso no se puede, nadie se atrevería a plantearlo ni a aceptarlo.

"Te damos esto, pero no vas a presentar ninguna controversia, no te vas a oponer al Presidente, pues eso sería seguir en el mismo sistema autoritario", aclaró López Obrador a pregunta expresa de que Mario Delgado habría condicionado entregar al PRI la Mesa Directiva con la intención de que no presentaran controversias constitucionales con intencionalidad política.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal celebró que al final se haya logrado un acuerdo en la Cámara de Diputados, y afirmó que respeta a los legisladores del PT.

"Yo celebro que se haya llegado a un acuerdo, que los diputados hayan convenido resolver esto de mayoría de conformidad con el reglamento, y le tengo aprecio y respeto a los legisladores del PT por razones obvias. Ese partido me apoyó durante muchos años, pero también como les tengo respeto y ellos me respetan saben cómo pienso y saben que tenemos actuar con rectitud siempre y no caer en la tentación de los cargos, no deben de importarnos los cargos, sino el encargo.

Estamos para transformar, no es más de lo mismo, es saber cómo nos colamos, cómo nos encaramamos, cómo avanzamos sin escrúpulos morales. No es Maquiavelo que el fin justifica los medios, expresó.