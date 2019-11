AMLO destaca actitud de soldados en su gobierno

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en el operativo de Culiacán pudo observarse otra actitud en los soldados al momento de la detención de Ovidio Guzmán López.

Mientras que en otras administraciones, según AMLO, se llegó incluso a "burlarse de los fallecidos", presumió que en el gobierno actual actúan más acorde a los Derechos Humanos.

Eso ya no pasa, no odiamos a nadie. No quiero recordar escenas de las pasadas administraciones. (...) Les tomaban fotos humillantes