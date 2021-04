AMLO destaca buena voluntad de Kamala Harris para atender migración

México.- Tras conversar por teléfono con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó este jueves el "respeto" y voluntad de cooperación del gobierno de Joe Biden para atender el problema de la migración con México.

En la conferencia Mañanera de este 8 de abril, AMLO recordó que ayer miércoles sostuvo una plática con Kamala Harris, con la migración como principal tema a tratar, y aseguró que existe un gran respeto del gobierno estadounidense hacia los mexicanos y migrantes.

Ayer hablé con la vicepresidenta de Estados Unidos (Kamala Harris) y tratamos el tema de la migración, hay una actitud de mucho respeto hacia el pueblo de México y diría que también hacia los migrantes", dijo el presidente.

El mandatario añadió que los gobiernos de México y EE.UU. están buscando que haya una "migración ordenada, segura", y que una preocupación que el propio AMLO ha enfatizado es la necesidad de proteger a los migrantes en el sur de México, ya que hay más riesgos de violencia en el norte del país, por lo que se busca evitar que se repitan casos como el de San Fernando o la matanza de migrantes guatemaltecos ocurrida recientemente en Tamaulipas.

Para ello, AMLO asegura que se está buscando atender las causas que provocan la migración, es decir, las problemáticas sociales que atraviesan los países centroamericanos, algo de lo que asegura es consciente la vicepresidenta Kamala Harris.

Estamos viendo todo lo que se relaciona con la migración, desde luego, insistiendo mucho en atender las causas, insistiendo en que hay que apoyar a Centroamérica, ellos están conscientes, me refiero al gobierno de EE.UU., ayer lo expresó la vicepresidenta", reiteró.

A este respecto, el presidente mexicano adelantó que el gobierno de Joe Biden tiene una iniciativa para que el Congreso estadounidense autorice un apoyo de 4 mil millones de dólares para El Salvador, Honduras y Guatemala, por lo que deseó que el proyecto sea aprobado pronto, ya que la gente no abandona a sus familias por gusto, sino que lo hacen por necesidad, enfatizó.

"La migración tiene que ser opcional, no forzosa, no tiene que ser por hambre, por pobreza o por violencia, si alguien se quiere ir a buscarse la vida a otras partes de manera voluntaria pues debe de actuar con libertad, pero no hacerlo por necesidad, tiene que ser opcional", dijo AMLO.

El mandatario recalcó que por eso se necesita impulsar mucho el desarrollo en Centroamérica y el sur de México, a la vez que aseguró que su gobierno ya está haciendo lo que le corresponde generando empleos en la zona sur, pero todavía falta atender los problemas en los países centroamericanos.

AMLO mencionó que en el tráfico de personas ahora también se está dando la utilización de niñas y niños que viajan acompañados de personas que no son sus familiares, a fin de garantizar su ingreso a Estados Unidos, un problema que también se ha abordado en su conversación con Kamala Harris y se busca combatir.

La conversación entre AMLO y Kamala Harris

Fue ayer 7 de abril que el presidente de México dio a conocer en sus redes sociales que sostuvo una conversación telefónica con la vicepresidenta del gobierno de Biden, Kamala Harris, para tratar temas relacionados con la crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

"Platicamos con Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU. y encargada de atender el asunto migratorio en Centroamérica. Existe disposición de nuestra parte para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños", escribió AMLO en Twitter.

La llamada, que tuvo como mediador al canciller Marcelo Ebrard, se da en el marco de la peor crisis migratoria que ha existido en los últimos 20 años en la frontera entre Estados Unidos y México, y tras la promesa de Joe Biden de mejorar las condiciones para migrantes en su país.

Fue la promesa de Biden la que incentivó un nuevo éxodo masivo de migrantes centroamericanos a la frontera de México para intentar ingresar al país estadounidense, aunque se vieron impedidos por las restricciones que se mantienen por la pandemia de Covid-19, provocando que miles de migrantes permanezcan varados en los centros migratorios de EE.UU.

Tan sólo en febrero, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a 100 mil 441 migrantes indocumentados, mientras que en enero la cifra fue de 78 mil 442. En este contexto, Biden asignó a Kamala Harris como la encargada de frenar el flujo migratorio desde Centroamérica y trabajar en coordinación con El Salvador, Honduras y Guatemala para combatir los problemas que provocan la huida de sus ciudadanos.