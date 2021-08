AMLO detesta a Ricardo Anaya: Lilly Téllez afirma que hay persecución política

México.- Luego de que Ricardo Anaya revelara que se iría de México, debido a que se encontraba siendo investigado y perseguido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Lilly Téllez afirmó que el presidente detesta a dicho político de oposición.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que Lilly Téllez respaldó al principal personaje político del Partido Acción Nacional, señalando que el presidente mexicano López Obrador es una persona llena de odios.

Además, acusó que AMLO está es incapaz de respetar la investidura presidencial y la ley, y por eso abusa del poder para perseguir a sus principales opositores.

"Ricardo Anaya es un perseguido político. El presidente AMLO abusa del poder solo porque lo detesta. Se exhibe como un hombre dominado por sus odios personales, incapaz de respetar su investidura y la ley", tuiteó Lilly Téllez en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe señalar que tanto Lilly Téllez como Ricardo Anaya son militantes del Partido Acción Nacional, principal partido político de oposición a Morena, AMLO y la Cuarta Transformación. En otras palabras, hay un respaldo partidista entre ambos y en contra del titular del Gobierno Federal.

Además, la supuesta persecución política de la que es víctima Ricardo Anaya, es exhibida a unos días que Arias Consultores revelara una encuesta donde se mostraba al excandidato presidencial como uno de los favoritos para ser candidatos del PAN por la presidencia en 2024.

En un video publicado en sus redes sociales, Ricardo Anaya sañalaba que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lo quiere "fregar a la mala" y meterlo a la cárcel para que no sea candidato en el 2024.

"Pues con la novedad que López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos balines. O sea López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo", denunció Ricardo Anaya en un video publicado en redes sociales.

En ese sentido se debe exponer que desde hace meses, Ricardo Anaya ha acostumbrado a sus seguidores a publicar un video cada lunes con el fin de atacar o contradecir lo que dijo el presidente mexicano durante la semana previa.

El ex candidato presidencial señaló que a AMLO le molesta que el panista haya denunciado que su promesa de acabar con la corrupción fue una "vacilada".

"Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que más le molesta? Que le recordemos que su principal promesa, la de acabar con la corrupción, resultó un fraude, una verdadera vacilada. Ahí están las casas de Bartlett, las de Irma Eréndira y sus hermanos, los dos hermanos de López Obrador, Pío López Obrador y Martín López Obrador recibiendo fajos de lana en efectivo.

"O sea a mí me quiere fregar por los dichos de un delincuente (Emilio Lozoya), que es un corrupto y mentiroso, y a sus hermanos no les hace nada cuando ellos sí recibieron dinero", expresó.

Anaya aseguró que desde hace un mes se tomó directamente en Palacio Nacional la decisión de perseguirlo, pero se dieron cuenta de que había inconsistencias en la declaración de Lozoya y para taparlas, supuestamente, cambiaron la declaración y alteraron el expediente.