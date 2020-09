AMLO dice no a la prohibición de comida chatarra

Ciudad de México.-A raíz de que algunos estados de la República avanzaran en materia de alimentos con la prohibición de la comida chatarra a menores de edad, este jueves durante la "Mañanera" el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de esta serie de iniciativas.

Durante la conferencia de prensa, al ser cuestionado por la reformaba aprobada en Oaxaca en semanas anteriores, el mandatario mexicano menciono que él es partidario a que se oriente y se de información.

"No se deben prohibir las cosas, prohibir prohibir. Lo importante es crear conciencia, orientar para que haya una buena alimentación y que no se consuman productos chatarra. Que se de información de lo que contienen los productos industrializados ", dijo Andrés Manuel López Obrador.

Pues, además, señaló que debe ser responsabilidad de cada quien los productos que consuma, esto tras conocer lo que contienen los productos vendidos por las empresas.

Pese a que señalo que los productos chatarra afectan de alguna manera a enfermedades relacionadas con la obesidad, Obrador apunto a que cerca del 70% de enfermedades como diabetes e hipertensión llegan de forma hereditaria por lo que el consumo de este tipo de alimentos no es la principal causa.

Por otra parte, el mandatario mexicano reafirmó que hasta el momento se tiene pensado atacar la problemática mediante campañas de concientización pues no piensa prohibir la venta de comida chatarra.

"Pero de ahí a prohibir o cobrar más impuestos, no, porque es la salud del pueblo. No vamos a estar sacando dinero a costa de la salud del pueblo, cobrándole más a los que venden los refrescos, los que venden los productos industrializados porque supuestamente así vamos a hacer dinero para hacer hospitales. No queremos solo curar a la gente, lo que queremos es que no nos enfermos, lo importante es prevenir no curar", finalizo Obrador.