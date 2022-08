AMLO dice que deben pedir perdón quienes votaron por Felipe Calderón

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los electores mexicanos que votaron en 2006 a favor del expresidente Felipe Calderón Hinojosa a que pidan "perdón".

Lo anterior al asegurar el actual titular del Poder Ejecutivo Federal que en administraciones federales previas al gobierno de la Cuarta Transformación había prácticas que eran "el horror".

En su conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que las personas que son "realmente" humanistas que en las elecciones presidenciales de 2006 respaldaron a Calderón Hinojosa, deben arrepentirse y pedir perdón por ello.

“Si alguien votó por Calderón y es realmente humanista, cristiano, defensor de los derechos humanos, debería de decir: ‘Me arrepiento, pido perdón’”, sentenció.

Como lo viene haciendo desde 2006, el jefe de Estado mexicano reprochó que muchos no aceptan que cometieron un "error" al haber votado a favor del exmilitante del Partido Acción Nacional (PAN).

“Era el hombre fuerte, dije brazo derecho y pues lo importante de todo es que no haya repetición, que no haya tortura, porque lo que a vergüenza y duele es que no proyecten como un país en donde se tortura, ahí debió aclarar el documental, (…) pero no habla de que ya no hay tortura, porque eso les cuesta aceptarlo, por eso digo, no somos iguales, porque eso se terminó”, dijo el fundador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en relación a quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad en el sexenio de Calderón.

Asimismo, el mandatario federal hizo referencia, también, la relevancia que tuvo Calderón Hinojosa con el caso Genaro García Luna, quien fuera su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien actualmente es acusado por mantener presuntos vínculos con los grupos del crimen organizado mexicano.

“O como dijo (Carlos) Loret, eran muy malos los secuestradores y había en el ambiente un deseo de linchamiento, de venganza, de que se actuara con mano dura, con crueldad, sin miramientos de nada. Por eso estamos viviendo tiempos importantes”, mencionó López Obrador a propósito de las torturas mediante las cuales se obtenían declaraciones, como el caso de Israel Vallarta, quien hasta la fecha sigue en prisión.