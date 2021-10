AMLO dice que no quiere ser recordado como un presidente mediocre y en redes sociales le responden

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no está dispuesto a pasar a la historia como un presidente "mediocre" tras afirmar que dejará el poder si la consulta de revocación de mandato no lo favorece, y sus declaraciones no tardaron en hacer reaccionar a los usuarios de redes sociales.

Fue en la Mañanera de este martes donde AMLO afirmó que, aunque la consulta popular de revocación de mandato no alcance el 40% que se necesite para ser vinculatoria, si la población decide que no continúe, él dejará la presidencia de México, pues no quiere estar "de florero" o "adorno", sin autoridad moral y política.

"Si no se llega al 40% y yo pierdo, me voy porque yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo de la gente, no voy a estar aquí de florero, de adorno, no se puede puede gobernar un país, transformarlo, si no se tiene autoridad moral y no se tiene autoridad política", dijo.

Tras recordar la célebre frase de Benito Juárez, "con el pueblo todo, sin el pueblo nada", AMLO aseveró que no está dispuesto a ser recordado por la historia como un presidente "mediocre".

"Y no estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre, no, nosotros vamos a transformar y no vamos a dar ni un paso atrás", declaró.

Las palabras de López Obrador no tardaron en resonar en redes sociales, provocando cientos de reacciones y opiniones entre los usuarios, gran parte de ellos afirmando que AMLO ya se ha convertido en un "presidente mediocre" o incluso se ha convertido en uno de los peores mandatarios que ha tenido México.

"Le digo yo, o le dicen ustedes", "Solo serás recordado como el peor de todos" y Señor @lopezobrador_ usted YA pasó a la historia como un presidente mediocre. ¿Alguna otra duda?", son algunos de los comentarios que se observan en Twitter.

Por su parte, AMLO afirma que "la gente está muy contenta" y "es muy fraterna" durante sus recorridos, además de que lo cuidan y lo respetan, por lo no tiene problemas de seguridad.

Convencido de que sólo permanecerá en el poder si así lo decide el pueblo de México, el presidente exhortó a toda la población a acudir a votar en la consulta popular de revocación de mandato a realizarse en marzo de 2022.

AMLO, el segundo presidente más popular del mundo, según encuesta

Pese a que hay un gran sector de la población que constantemente critica y ataca las acciones y palabras de AMLO desde diversas plataformas, el presidente de México apareció como el segundo líder con mayor popularidad en el mundo en una encuesta realizada por la empresa estadounidense Morning Consult.

La encuesta, que fue publicada en la portada del lunes del diario británico Financial Times, muestra a AMLO en segundo lugar en una lista de 13 presidentes de los países de Australia, Alemania, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, México y Reino Unido.

Andrés Manuel López Obrador aparece con un 65% de aprobación, sólo detrás del primer ministro de la India, Narendra Modi, que se lleva el 71%. En el tercer lugar aparece el primer ministro italiano, Mario Draghi, seguido de la excanciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente estadounidense, Joe Biden, en quinto lugar.