AMLO dice que no tiene conocimiento de denuncia contra exdirector de Fonatur

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que no tiene información sobre la presunta denuncia del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en contra de su exdirector general, Rogelio Jiménez Pons.

Este día el diario Reforma publicó que el Fonatur presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de Rogelio Jiménez Pons, quien actualmente se desempeña como subsecretario de Transportes.

En redes sociales, Fonatur aclaró que no ha presentado denuncia alguna contra el exdirector Rogelio Jiménez Pons, "como indican erróneamente versiones periodísticas".

En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el mandatario afirmó que no tenía conocimiento de tal denuncia y acusó que el diario capitalino miente.

Jiménez Pons estuvo al frente de Fonatur del 1 diciembre de 2018 al 11 de enero de 2022, cuando fue relevado por Javier May, por órdenes de Peña Nieto, ante el retraso en las obras del Tren Maya.

Tras su salida, la nueva administración comenzó a realizar una revisión de todos los contratos suscritos y encontró diversas irregularidades, lo que motivó que diera vista al Órgano Interno de Control.

AMLO y Peña Nieto

López Obrador también fue cuestionado sobre las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, señalado de varios delitos federales.

El tabasqueño mencionó que posiblemente la FGR dio a conocer la información porque se le preguntó en la mañana del martes y él contestó que seguramente la Fiscalía informaría.

Te recomendamos leer:

El Presidente, quien leyó la nota informativa de la FGR, expresó que corresponde a a Fiscalía General de la República informar al respecto, pero reiteró que su "fuerte no es la venganza".

La Fiscalía da a conocer que existen estas denuncias, yo creo que la misma Fiscalía habla de que se están analizando, apuntó el jefe del Ejecutivo, quien recordó que planteó que el Presidente de la República iba a presentar denuncias si la gente lo pedía en un consulta pública.

"Entonces sí, nosotros íbamos presentar denuncias, desde Salinas a la fecha, pasando por Zedillo, Fox, Calderón y el presidente Peña Nieto", expuso.

López Obrador refirió que su postura es que se viera hacia adelante y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción.

"Que la justicia también es prevenir y no hacer lo mismo, no caer en lo espectacular y hacer lo mismo, sino iniciar una etapa nueva y, con todo el peso y el rigor de la ley, se nos castigara a nosotros si actuábamos de manera ilegal y en forma corrupta, pero que no nos quedáramos anclados", apuntó.