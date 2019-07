AMLO dice que protestas de Policía Federal no son por agentes

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró este jueves que las protestas de agentes de la Policía Federal está instigada por una "mano negra" ya que los líderes de las manifestaciones presuntamente no pertenecen a este cuer.

"Cuando hablo de mano negra es porque los que estaban dirigiendo las protestas no trabajan en la Policía Federal, pertenecen a organizaciones de otro tipo", dijo el mandatario en rueda de prensa en Palacio Nacional.

Centenares de agentes de la Policía Federal se manifestaron este miércoles en contra de su incorporación en la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo militarizado de seguridad pública, y anunciaron una huelga.

Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento y no es una causa justa porque no hay despidos ni se están quitando salarios ni prestaciones, dijo AMLO.

El mandatario recordó que el ingreso a la Guardia Nacional es "voluntario" y que los agentes que no lo hagan serán integrados en otros puestos de la administración pública una vez desaparezca la Policía Federal en 18 meses.

López Obrador aseveró que esta corporación policial está "descompuesta" y que hace tiempo que "se había echado a perder", y aseguró que las protestas son "una muestra evidente" de ello.

Además, anunció que ha ordenado una investigación sobre presunta corrupción dentro de la Policía Federal por el pago de 2.600 millones de pesos para la compra de un equipo con un costo real de 600 millones de pesos.

Al ser preguntado sobre el paro nacional supuestamente anunciado por agentes policiales para este jueves, el presidente se limitó a decir que "están en su derecho de manifestarse".

Según explicó, el despliegue de la Guardia Nacional, que entró formalmente en funciones este 30 de junio, avanza favorablemente por todo el país.

"De 150 regiones (operativas) nos faltan 18 por cubrir. Pero van en camino las caravanas de la Guardia Nacional", dijo López Obrador, quien impulsó la creación de este organismo para combatir la crisis de inseguridad que atraviesa México.

Aseguró que se ha trabajado para "homologar sueldos y prestaciones" del Ejército y de la Policía Federal, quienes conformarán junto con marinos la nueva Guardia Nacional.

El presidente señaló que a raíz de las protestas de las últimas horas, algunos agentes de la Policía Federal que se habían inscrito a la Guardia Nacional decidieron dar marcha atrás.

"Algunos decidieron salirse, no van a perder su trabajo pero ya no van a regresar a la Guardia Nacional porque es indisciplina y no se puede permitir", advirtió el mandatario.

La mayoría de protestantes se concentraron este miércoles afuera del Centro de Mando de la Policía Federal, ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa, en el oriente de la capital, creando leves disturbios.

Otros cortaron pacíficamente algunas vías de circulación de la capital.

Según alegaron, protestan en contra de la pérdida de jerarquía y de derechos laborales, la obligación de tener que separarse de sus familias para realizar operativos y la pérdida de un bono de operatividad en materia de viáticos y traslados cuando se deba hacer un operativo.

Durante la conferencia, el presidente tuvo una serie de guiños hacia los periodistas presentes y sugirió a las empresas de los medios de comunicación que reduzcan los salarios de los grandes columnistas y que aumenten los de los reporteros.

"Ustedes son periodistas porque les gusta su oficio. Si quisieran ganar dinero, pues no fueran periodistas", ironizó el mandatario sobre las remuneraciones de este profesión.

Asimismo, defendió la labor de la periodista Sanjuana Martínez al frente de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, y negó que en la empresa pública se estén llevando a cabo despidos improcedentes como denuncian sus trabajadores.