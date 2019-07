AMLO dice que protestas de Policía Federal no tienen fundamento

México.- Las últimas horas el gobierno que comanda Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha enfrentado protestas protagonizadas por elemento de la Policía Federal.

Tras lo acorrido AMLO acusó de sin razón y sin fundamentos las protestas en las oficinas de la policía en Iztapaapa y en carretras de México.

"Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento y no es una causa justa porque no hay despidos ni se están quitando salarios ni prestaciones", aseveró el mandatario en rueda de prensa en Palacio Nacional.

“Cuando hablo de mano negra es que los principales dirigentes del movimiento no trabajan en la Policía Federal, pertenecen a organizaciones de otro tipo”.

Asimismo reafirmó que no habrá despidos de elementos de la Policía Federal, ni se les quitarán salarios o prestaciones; reiteró que se les respetará su situación laboral y el ingreso a la Guardia Nacional, de quienes cumplan los requisitos, será voluntario.

“Que la gente sepa, el pueblo sepa, todos los mexicanos estemos informados, y no haya manipulación. Afortunadamente ahora tiene uno la posibilidad de comunicarse, de informar lo que está sucediendo, que es lo que estoy ratificando de nuevo, aclarando de nuevo: no existen motivos, no hay razón”, explicó.

Informó que ha girado instrucciones para que se lleve a cabo una investigación a fondo al interior de la Policía Federal y se den a conocer las denuncias de corrupción.

Por ejemplo, indicó que existe una demanda por la compra de equipo a sobreprecio que en el mercado tiene valor de entre 600 y 800 millones, pero que se adquirió en dos mil 600 millones.

“Se había echado a perder esta corporación y lo de ayer es una muestra evidente. Estamos creando algo nuevo, la Guardia Nacional, tenemos que ser muy cuidadosos. Ayer decía que no querían que les hicieran exámenes. ¿Entonces cómo va a ser la cosa? ¿Va a entrar cualquiera a la Guardia Nacional? ¿Vamos a simular?”, enfatizó.