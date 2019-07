AMLO dice que un buen periodista es el que apoya la 4T

México.- Durante su conferencia de prensa, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de buenos periodistas a aquellos que tomen partida a favor del movimiento de su gobierno mejor conocida como la Cuarta Transformación (4T). Además AMLO dijo que el medio de comunicación o periodista que no actúa (en favor de la 4T) no actúa “con rectitud”.

“Todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones”, y los medios que no apoyan la transformación de este gobierno no están actuando con rectitud, aseguró tajantemente.

Asimismo Andrés Manuel citó como ejemplo de “los mejores periodistas” a Manuel Zarco y los hermanos Flores Magón, quienes militaron en las filas de los liberales hace más de un siglo.

Para ver el momento exacto ver en 1 hora con 59 minutos.

Todo se debe luego de que AMLO dijera que la revista Proceso "no se portó bien con nosotros. No es ningún reproche", por lo que el reportero de ese medio señaló que "no es papel de los medios portarse bien".

De inmediato Andrés Manuel expresó:

No, pero estamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones.

Tras escuchar el argumento de López Obrador, el comunicador dijo "los periodistas militantes sí, presidente".

AMLO dijo: "sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República restaurada, todos, tomaron partido. Y es que es muy cómodo decir: ‘Yo soy independiente o el periodismo no tiene por qué tomar partido, o apostar a la transformación’".

"Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla, agregó".