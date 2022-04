AMLO dice respetar a Peña Nieto porque "no se metió" en elección de 2018

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia mañanera de hoy tener cierto respeto y consideración por el ex presidente Enrique Peña Nieto, pues a diferencia de Felipe Calderón y Vicente Fox, no se metió para frenar su llegada al poder.

Ante periodistas en Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que se enteró de buenas fuentes, de que a Enrique Peña Nieto lo buscaron personajes de poder "de los que se sentían dueños de México" para plantearle quitar al candidato del PRI, José Antonio Meade y al resto de contendientes a la presidencia, para fortalecer al candidato del PAN, Ricardo Anaya y buscar impedir por tercera ocasión su llegada a la presidencia.

Contó que propusieron "que el candidato único fuera Ricardo Anaya, para que, si se juntaban todos, en eso participaban Fox y todos, Salinas, en contra mía podrían impedir de nuevo que yo ganara la presidencia y tengo información que no aceptó el presidente Peña", relató López Obrador.

Indicó que Enrique Peña Nieto se negó a aceptar tal acuerdo, y que incluso volvió a rechazar al grupo de poderosos, quienes dos meses después a la primera propuesta, le plantearon quitar a Ricardo Anaya y fortalecer la figura de José Antonio Meade, a lo que dice el presidente López Obrador, Peña también se negó a ser parte de ese acuerdo.

Por eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que le tiene cierta consideración, además de que recordó que, en su toma de protesta, le agradeció y reconoció el hecho de no haber intervenido en el proceso electoral.

"A mí me hicieron fraude, Calderón y Fox, es más, Fox llegó a confesarlo, a decirlo así con descaro", dijo el presidente.

Pese a ello, Andrés Manuel López Obrador dijo que no sostenía con Peña Nieto ningún tipo de alianza o acuerdo. "Ningún acuerdo con Peña. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Yo solo he tenido un amo, el Pueblo de México".

Recordó incluso que él interpuso una denuncia contra Enrique Peña Nieto, por traición a la patria, cuando en su sexenio se aprobó la Reforma Energética.