AMLO dio falsas esperanzas a familiares de Ayotzinapa: Loret de Mola

Resaltó que las conclusiones de la 4T sobre Ayotzinapa no fueron avaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes pidieron al gobierno que les mostrara las pruebas.

"El informe que presentó el gobierno de AMLO hace unos días es una suerte de nueva verdad histórica que se sostiene en los mismos cimientos que la del sexenio anterior . Las investigaciones son endebles, hay persecuciones más acercadas a vendettas políticas que a justicia real, y no queda claro quiénes son los culpables de lo que sucedió esa noche", expuso Loret.

En el informe presentado el pasado 18 de agosto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador señaló que no hay indicios de que los normalistas estén vivos , algo a lo que ni siquiera se atrevió Peña Nieto, según el periodista.

En su columna publicada en The Washington Post este 29 de agosto, Loret de Mola criticó que el informe del gobierno de AMLO sobre el caso Ayotzinapa tiene pocas diferencias de la "verdad histórica" del gobierno de Peña Nieto : que los 43 estudiantes fueron secuestrados, asesinados y sus restos fueron escondidos.

Raúl Durán Periodista

