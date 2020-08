AMLO dispuesto a declarar ante MP por videos de su hermano Pío López con David León

Aguascalientes.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaría dispuesto a declarar si las autoridades lo requieren en una eventual investigación por los videos donde su hermano, Pío López Obrador, recibe dinero de David León en 2015.

"Claro que sí (declararía), no sería la primera vez que voy al ministerio público y aprovecho para recordar y hacer un repaso de todo lo que ha sido nuestra lucha contra la corrupción y quiénes son los más importantes jefes de las bandas de delincuentes de cuello blanco que hay en el País.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Pero sí voy, desde luego, eso es lo que estoy planteando, que se vaya a fondo y que sea la Fiscalía la que resuelva", señaló en conferencia.

"Entonces, no es porque yo sea Presidente, y aunque ya se envió la iniciativa y aunque esté protegido por el fuero presidencial, claro que voy, voy a declarar o hago un texto y explico lo que tengo que ver con este caso".

El Mandatario afirmó que sabía de estos videos hace cinco días, porque David León, ex Coordinador de Protección Civil, le comentó que iban a ser revelados, por lo que le recomendó enfrentar la denuncia, que dijera la verdad y que no aceptara el nombramiento como titular de la nueva empresa de distribución de medicinas.

Desde hace cinco días o seis, porque me buscó David Leon que le habían realizado una llamada de que iban a salir estos vídeos y le dije que enfrentará la denuncia y que dijera la verdad y ayer que salen los vídeos me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando.

"Lo hizo y le sugerí de que también no aceptar el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos, que esperara a que se aclarara este asunto, porque el manejo de los medicamentos estuvo plagado de corrupción, la compra de los medicamentos, la distribución, entonces, con esto, pues no podría él, hasta que no se aclare la situación, hacerse cargo de esa empresa", comentó.

El titular del Ejecutivo pidió a su hermano y a León no ampararse y que den la cara, porque cuando se busca este recurso o se paga la fianza es porque existe una sospecha.

Te puede interesar:

Revelan video de Pío López Obrador recibiendo paquetes con supuesto dinero

¿Quién es Pío López Obrador, hermano de AMLO que aparece recibiendo dinero?