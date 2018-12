¿AMLO donará su salario?

México.- La tarde del pasado miércoles [ayer], la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero anunció su renuncia a su salario como servidora pública en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, tras la polémica acción el tabasqueño fue cuestionado si también él iba a donar su salario.

Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa que él no puede donar su salario como presidente de la República porque no es rico y vive de sus ingresos.

No soy rico, vivo de mis ingresos (...), si lo hago no tendría cómo mantener a mi familia, dijo.

“Yo vivo de mis ingresos. Yo no soy rico. Soy como ustedes que viven del sueldo. Soy igual”: #PresidenteDeMéxico @lopezobrador_ pic.twitter.com/0lfYN1qpIP — Gobierno de México (@GobiernoMX) 13 de diciembre de 2018

"Vivo de mis ingresos. Yo no soy rico, no tengo dinero, no vivo de mis rentas. Soy como ustedes que viven del sueldo. Soy igual. Si renuncio, no tendría yo para mantener a mi familia. Entonces, me iría yo a trabajar como ustedes (reporteros)… es una gran profesión la de ustedes", agregó.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Armando Vázquez/Reforma

Ayer EL DEBATE dio a conocer que Sánchez Cordero dejaría integró su salario en favor a ella y que lo donaría institución de beneficencia.

En un encuentro con medios, la funcionaria indicó que su sueldo asciende a unos 107 mil pesos mensuales, los cuales, detalló, irán a una casa-hogar para niños con discapacidad en Querétaro, que apoya desde hace varios años.

"Estoy aquí por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. [Queremos] un Gobierno austero", finalizó.