AMLO elogia a López-Gatell tras supuestos ataques en su contra

México.- Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) demostró su apoyo, y total respaldo al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Esto debido a que supuestamente "medios conservadores" han emprendido una lucha para desacreditar al "Tío Gatell", el cual todos los días comparte una conferencia de Salud para actualizar la cifra de contagios por Covid-19 en México.

AMLO durante La Mañanera, incluso, exclamó en repetidas ocasiones "no estás solo, no estás solo, no estás solo".

"No les gustó, no les agradó tampoco la decisión que el doctor fuese nuestro vocero porque ellos querían que el gobierno fuese un desorden, un caos, y que primero no se manejar este asunto tan delicado con profesionalismo, con responsabilidad, y que no tuviésemos a los expertos que tenemos”, aseveró.