AMLO entregará hoy su libro a editorial, se publicará el 1 de diciembre

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy entregará a la editorial su libro sobre "economía moral", el cual espera que sea publicado el 1 de diciembre.

López Obrador hizo el comentario en su conferencia de prensa mañanera, cuando una vez más hacía una defensa de la estrategia de seguridad de su Gobierno, basada en atender las causas que generan la violencia y la delincuencia en el País.

"No se trata de actuar de manera autoritaria, prepotente y 'no me va temblar la mano' y declarar la guerra, y el que la hace la paga, y la ley es la ley (...) No, eso es otro asunto, esto es pacificar al País convenciendo, persuadiendo, sin violencia, ofreciendo bienestar, opciones, alternativas, mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, fortalecer valores", dijo.

"Así vamos a sacar adelante al País. ¡Vamos bien! Hoy a las 7 de la noche le entrego a la editorial mi libro, para que esté el día primero, porque lleva un mes la elaboración y la distribución en librerías. Y ahí habló de todo esto. Para dar a conocer cuál es el nuevo modelo, en lo político, en los económico, en lo social y en lo cultural, cuál es el nuevo modelo posneoliberal, en qué consiste".