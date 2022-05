AMLO entregó la plaza al narco para llegar al poder: Lilly Téllez lamenta haber apoyado a Morena

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, acusó al presidente AMLO de entregar "la plaza al crimen organizado" para llegar al poder, por lo que dijo sentirse muy arrepentida de haber apoyado a Morena, el partido que la llevó al Senado de la República.

En entrevista con el diario El País, Lilly Téllez lamentó haberle creído a Andrés Manuel López Obrador que "había cambiado", por lo que decidió apoyarlo en las elecciones de 2018 como candidata externa de Morena, de lo que asegura sentirse muy arrepentida.

"Le creí a López Obrador que él había cambiado (...) No me va a alcanzar la vida para terminar de arrepentirme", dijo Lilly Téllez sobre AMLO.

La panista afirmó que el motivo por el que decidió romper con Morena fue el polémico saludo de AMLO a la mamá de "El Chapo" Guzmán durante una gira en Badiraguato, Sinaloa.

Relató que vio al presidente acercarse de "forma servil" a la madre del exlíder del Cártel de Sinaloa, lo que consideró "un insulto", y acusó a AMLO de haber entregado el país al narco al no hacer nada para combatir la violencia.

"El saludo a la mamá del Chapo (...) él se acercó a ella en una forma servil, sonriendo, es un insulto. El presidente de la República entregó la plaza al crimen organizado para acceder al poder, que era justo lo que no queríamos que pasara. Queríamos que se acotara esa plaza y lo que hizo y sigue haciendo es no hacer nada contra ellos", criticó Lilly Téllez.

Lilly Téllez dijo sentirse muy arrepentida de haber apoyado a AMLO y a Morena. Foto: Especial

Cuestionada sobre qué cree que ha hecho bien el presidente López Obrador durante sus primeros tres años de gobierno, la senadora del PAN se mostró dudosa y mencionó a las pensiones para adultos mayores, que forman parte de los programas sociales de AMLO.

Sin embargo, advirtió que esa buena acción queda "anulada" ante el daño que la 4T le ha hecho a México, así como el afán del mandatario por someter a los demás Poderes de la Unión.

"Si acaso las pensiones, pero lo que (AMLO) haya hecho bien queda anulado frente al golpe que le ha dado a la República, frente al sometimiento en el que quiere tener a los otros dos poderes, al Legislativo y al Judicial", aseveró.

Ante la pregunta de por qué decidió apoyar a Morena en 2018, la legisladora de Sonora recordó que AMLO la invitó cuando era candidato presidencial, y aunque ella nunca ha sido de izquierda y los rechazó tres veces, insistieron y le permitieron poner sus condiciones, como no afiliarse a Morena y lanzarse como candidata externa al Senado.

Sin embargo, mencionó que cuando AMLO llegó al poder se dio cuenta de que todo era una mentira, por lo que pensó que su deber era "declararle la guerra" y sumarse a las filas del PAN por ser la principal fuerza política de oposición.

"Cuando (AMLO) llegó al poder, supe que lo de su presentación como una persona equilibrada era una campaña dentro de otra campaña. Lo que me correspondía era no sólo denunciarlo, sino declararle la guerra, así que dejé la bancada y me uní al PAN porque es quien está haciendo oposición", explicó.

