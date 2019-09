AMLO envía carta al INE: "nunca he cometido fraudes, los he padecido"

Una carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual expone que "no ha cometido fraude electoral, sino que lo ha padecido" y aseguró que no ha utilizado a los programas sociales para promover su imagen.

En el documento, señala que: “Durante toda mi vida he luchado por establecer en México una auténtica democracia. Nunca he recurrido o participado en fraudes electorales, por el contrario, los he padecido y he dedicado muchos años a combatirlo”