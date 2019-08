AMLO envía mensaje por Informe de Gobierno: soy hombre de palabra

Ciudad de México.-Con motivo de su Primer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió en un spot que es un hombre de palabra y los compromisos se cumplen, porque en lo que va de su gestión se acabaron con los sueldos de 700 mil pesos mensuales, no hay pensiones millonarias para expresidentes ni lo cuidan ocho mil elementos del extinto Estado Mayor Presidencial.

El político tabasqueño rendirá el próximo 1 de septiembre su informe a la nacional, en donde asegura que ya cumplió muchos de los compromisos que realizó en campaña, como ya no hay avión presidencial, así como se eliminpo la atención médica privada para los altos funcionarios públicos, que hasta se hacían cirugia plástica y se estiraban a costillas del pueblo.

En su primer video difundido por AMLO sobre su informe de gobierno, se destaca las acciones de austeridad que ha aplicado su gobierno, en particular enfatizó en los salarios de los altos servidores públicos que se acabaron.

El presidente López Obrador afirma lo siguiente en el spot: “No es por presumir pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales, ya no hay pensión millonaria para los expresidentes, ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor presidencial, ya no hay avión presidencial, ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen”, expresa el presidente.

Corresponderá a la secretaría de Gobernación(SEGOB), Olga Sánchez Cordero, realizar la entrega del Informe de AMLO ante la Cpamara de Diputados, el próximo domingo.

Se adelantó que el presidente de México dará un mensaje en Palacio Nacional.

Plan de Austeridad

El Gobierno de México reafirmó su compromiso con la austeridad y la lucha contra la corrupción, al tiempo que reconoció la necesidad de efectuar una reforma fiscal con el propósito de recaudar más impuestos para financiar sus proyectos de infraestructura y sociales.

En su discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sin corrupción y con austeridad se puede financiar el desarrollo sin necesidad de aumentar los impuestos, el costo de los servicios o la deuda pública.