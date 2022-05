AMLO envía mensajes de paz a criminales antes de las elecciones de 2022: Ricardo Anaya

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya acusó que el presidente AMLO envía mensajes de paz al crimen organizado porque se acercan las elecciones de 2022 en 6 estados de México, pues señala que existe una presunta complicidad entre Morena y los grupos criminales.

En un nuevo video publicado el 23 de mayo de 2022 en sus redes sociales, Ricardo Anaya cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador por declarar que su gobierno también "cuida" a los delincuentes, lo que "no es una simple coincidencia" a su ver, ya que se acercan las elecciones del 6 de junio.

"Cuando la violencia está peor que nunca, ¿el presidente de México sale a decir que hay que cuidar a los criminales? Lo más grave es que no es una casualidad, no es una simple coincidencia que López Obrador mande mensajes de paz a los delincuentes, justo cuando se acerca otra vez la fecha de una elección", aseveró Anaya sobre AMLO y las elecciones de 2022.

Cabe recordar que el próximo 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, donde se disputarán los cargos a 6 gubernaturas, 39 alcaldías, 15 diputaciones por mayoría relativa y 10 por representación.

El panista aseguró que previo a las elecciones de 2021 ocurrió lo mismo, pues AMLO "ordenó liberar al hijo del 'Chapo'", aunque eso ocurrió el 17 de octubre de 2019, durante el llamado "Culiacanazo". También se refirió al polémico saludo a la mamá de Guzmán Loera en marzo de 2020 durante una gira del mandatario en Badiraguato, Sinaloa.

Ricardo Anaya aseguró que existe mucha evidencia de que el crimen organizado apoyó a Morena en las elecciones de 2021 e incluso el presidente de México reconoció que los criminales se portaron bien durante la jornada electoral. "Nomás le faltó decir que se portaron bien porque apoyaron a Morena", añadió.

"No es casualidad que ahora que estamos a 2 semanas de que haya elecciones en 6 estados, haya salido a decir eso de que 'también cuidamos a los delincuentes'. Y no lo dijo una vez, lo ha venido repitiendo durante varios días para que llegue el mensaje a donde tiene que llegar", insistió el militante del PAN.

El excandidato presidencial cuestionó el discurso de AMLO sobre "cuidar" a los criminales, pues consideró que esa estrategia no funciona, ya que si el Estado no se impone y combate el crimen, éste únicamente se fortalecerá, pasando de la venta de drogas a otros delito como el cobro de piso, el secuestro y la extorsión, siendo la ciudadanía la más afectada.

"Así no funciona, si el gobierno no impone su autoridad, si el gobierno no pone orden, el crimen crece y se expande: pasa de la venta de drogas al 'huachicol', a la extorsión, a cobrarte derecho de piso, al secuestro, y la historia no acaba bien", aseveró.

Por último, Ricardo Anaya propuso "olvidarse de frasecitas huecas" como el discurso de AMLO, y que el Estado mexicano retome su misión de "brindar seguridad a los ciudadanos, cuidar la vida de los mexicanos y combatir a los criminales, atender a las víctimas y hacer que se cumpla la ley".