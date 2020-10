AMLO envía otro mensaje a Trump: "deseo que se recupere" de coronavirus

Ciudad de México.- Durante su gira por Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien dio positivo al nuevo coronavirus y le envío otro mensaje de deseo de recuperación de la enfermedad y que le vaya bien. Recordó que en su viaje a Washington D.C. platicaron ambos de la pandemia del Covid-19 y del problema de la obesidad que ambas naciones padecen entre su población.

Fue en Hermosillo, Sonora, cuando AMLO detuvo su discurso para recordar al presidente Trump y en un breve paréntesis se refirió al mandatario estadounidense a quién le dedicó estas palabras: "Para desearle que se recupere, que le vaya bien”.

En el estado fronterizo de México con Arizona, López Obrador menciona parte de la reunión que sostuvo en julio de 2020 con Trump y comenta que: "Cuando estuve en la Casa Blanca le comentaba al presidente Trump, que abro un paréntesis para desearle que se recupere, que le vaya bien, cierro el paréntesis, le comentaba de que hablando de la pandemia Estados Unidos tenía el primer lugar en el mundo en obesidad, le dije y sabe el segundo lugar en el mundo en obesidad lo tiene México, y por dignidad no quise decirle que no obesidad infantil México tiene el primer lugar”.

El pasado 2 de octubre, el presidente de México deseó desde La Mañanera una pronta recuperación a su homólogo Trump y su esposa Melania Trump, luego de haber dado positivo al SARS-CoV-2 causante del Covid-19.

En su primer mensaje hacia el mandatario de Estados Unidos, AMLO dijo: "Aprovecho para desearle al presidente de Estados Unidos y su esposa una pronta recuperación porque está afectado, salió positivo de Covid y le deseamos que se recupere pronto, él y su esposa, ese es nuestro deseo con relación a la afectación que está padeciendo Donald Trump”.

Lo anterior fue manifestado por AMLO en un evento realizado en el estadio Héctor Espino que se ubica en Hermosillo, y consideró que la pandemia del coronavirus afecta más a las personas que padecen hipertensión, diabetes y obesidad, lo cual en su opinión ya quedó demostrado.

El mandatario manifestó que de debe de cuidar la salud "como haciendo ejercicio, haciendo deporte, alimentándonos bien, no comiendo productos chatarra, cuidándonos y, por eso, esto está en el plan de salud. Cuando se habla de la Nueva Normalidad o el regreso a la Nueva Normalidad, pues el regreso a una alimentación sana, nutritiva, es el regreso a hacer ejercicio, es el regreso a impulsar el deporte", agregó.

Justificó la decisión de adquirir este estadio que se produjo antes de la pandemia, pero afirmó: "qué bien que tomamos esta decisión para que este espacio se conserve para el ejercicio, para la práctica del deporte, para la práctica del béisbol y que aquí en Hermosillo -porque lo tenemos contemplado- funcione una escuela para la formación de jóvenes beisbolistas".

Estado de salud del presidente Trump

En tanto, que el equipo médico del presidente Trump confirmó que presentó dos caídas en su saturación de oxígeno, tal como se había dado a conocer por diversas agencias de noticias, entre ellas Associated Press y The New York Times. Sean Conley, médico de Trump expresó que el Presidente continúa mejorando pero como en cualquier enfermedad, se presentan "frecuentes altibajos" y todavía está hospitalizado en el Centro Médico Militar Walter Reed, en Bethesda, Maryland.

El presidente Trump ha padecido dos episodios de caída transitoria de la saturación de oxígeno y después el equipo médico analizó el diagnóstico para luego iniciar con el suministro de dexametasona, agregó el médico.

Fue cuando se le administró oxígeno al presidente y sus niveles de oxígeno se recuperaron. Actualmente su saturación de oxígeno es del 98 por ciento, un parámetro que se considera normal.