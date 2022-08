AMLO enviará iniciativa sobre Guardia Nacional al Congreso el 1 de septiembre

" Este es un Ejército profesional que respeta los derechos humanos , basta revisar el índice de letalidad para comprobar que no mentimos. ¿Por qué el Ejército o GN tiene que estar dentro (de Sedena)? Porque no hay institución tan profesional y honesta como esa", subrayó Adán Augusto.

"Ya sé que dicen que la moratoria legislativa, que no sé qué cosa, pero bueno, eso es nada más el discurso de la minoría, cuando hay una mayoría cohesionada, política y profesionalmente preparada como la que ustedes integran, pues allá ellos que se queden con su moratoria . Nosotros todos los días tenemos que seguir trabajando para que se consolide la transformación de este país", respondió el funcionario.

El titular de Segob admitió qu e no será fácil el debate para aprobar la iniciativa presidencial , pues la oposición mantiene su moratoria legislativa y acusa al gobierno de AMLO de pretender militarizar México incorporando la Guardia Nacional a la Sedena.

"Si me preguntan por qué la Guardia Nacional tiene que estar bajo el control operativo y administrativo del Ejército mexicano, yo les diría simplemente porque no hay una institución tan profesional, tan honesta , tan transparente como esa", dijo Adán Augusto sobre la iniciativa de AMLO.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.