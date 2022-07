AMLO enviará nueva reforma a Ley de Austeridad para que ningún funcionario gane más que él

"En su momento lo vamos a plantear para que no quedemos nosotros como encubridores , si en el Poder Legislativo no se aprueba ya es otra cosa, pero lo voy a hacer, nada más que en su momento, antes de que se termine el gobierno, porque ahora tenemos tres iniciativas pendientes", mencionó.

López Obrador explicó que enviará esta nueva reforma para no quedar como "encubridor", sin embargo, no dio una fecha para presentarla, ya que hay pendientes al menos tres reformas de su gobierno: la electoral, la de la Guardia Nacional y la que busca eliminar el horario de verano.

" Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad , y si procede, una nueva reforma a la Constitución para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera 'leguleya' los altos servidores públicos, que fueron los que promovieron lo de los amparos, creo que un ministro o dos fueron los que iniciaron con esto", adelantó AMLO .

"Hace falta más investigación y tomar decisiones sobre esto, porque fue bloqueada mi iniciativa original, incluso hay una Ley de Austeridad Republicana que no se cumple por esto, los amparos y franco incumplimiento a la Constitución y a esta ley", comentó.

El mandatario federal reconoció que la actual ley no se está respetando, por lo que adelantó que propondrá una iniciativa para una nueva reforma a la Ley de Austeridad, a fin de garantizar que ningún funcionario gane más que el presidente y no se preste a interpretaciones como las que hizo el Poder Judicial al otorgar diversos amparos.

Raúl Durán Periodista

