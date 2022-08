AMLO es como el loco que va en sentido contrario: Lilly Téllez tras ser exhibida en La Mañanera

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, se burló del presidente AMLO tras ser exhibida en La Mañanera por Ana Elizabeth García Vilchis, quien la acusó, junto a otros miembros de la oposición, de fomentar una campaña de ingobernabilidad tras los recientes hechos violentos en México.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Lilly Téllez reaccionó a los señalamientos de García Vilchis desde Palacio Nacional, refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador como "el loco que va en sentido contrario" y asegura que "los que van mal" son todos los demás.

"AMLO ya es como el loco que va en sentido contrario en el periférico y dice que todos los demás son los que van mal", escribió Téllez sobre López Obrador.

Tras los hechos violentos en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, donde hubo quema de vehículos, bloqueos e incluso ataques directos contra civiles, como fue el caso de Ciudad Juárez, los opositores señalaron que el gobierno de AMLO orquestó los ataques para justificar la militarización del país con el decreto sobre la Guardia Nacional.

Así reaccionó Lilly Téllez tras ser exhibida en La Mañanera por García Vilchis. Imagen: Twitter

Lilly Téllez publicó un tuit con fotos de vehículos en llamas y advirtió que el "terror" desatado es resultado de la estrategia de seguridad de AMLO, a quien se refirió como el "falso profeta bíblico".

"El terror es el resultado de la estrategia de pacificación de Morena. La violencia no alcanzó un punto de inflexión, sino un punto de aceleración y expansión mortal. AMLO es como el falso profeta bíblico, y con la verdad y el bien derribaremos su poder para lograr la paz", señaló la senadora del PAN.

Además de Téllez, otros personajes exhibidos en La Mañanera fueron: Vicente Fox, Ricardo Anaya, Marko Cortés, Santiago Creel, Julen Rementería, así como Jorge Álvarez Máynez, Emilio Álvarez Icaza, entre otros.

Te recomendamos leer:

La encargada del 'Quién es quién en las mentiras de la semana' los acusó de impulsar una "mega campaña" para provocar una percepción de violencia generalizada e ingobernabilidad en México, ante lo cual la funcionaria se limitó a afirmar que el gobierno de AMLO trabaja en coordinación con las demás autoridades para contener la violencia.

"La oposición y sus aliados dieron vuelo magnificando los hechos. No estamos minimizando la situación, los hechos ocurrieron y hubo pérdidas dolorosas (...) Todo esto forma parte de una campaña para influir en la percepción del pueblo, pero la mayoría de la gente ya no se deja manipular. Este país ya cambió, menos la oposición conservadora, que esa ya no tiene remedio", aseveró García Vilchis.