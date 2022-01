AMLO es el culpable de las barbaridades y tendrá que pagar algún día: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola acusó a AMLO de ser el culpable de los problemas más graves de México, por los cuales asegura que tendrá que pagar algún día.

En su columna publicada el 20 de enero de 2022, Loret de Mola reaccionó a las declaraciones que responsabilizan a funcionarios, en lugar de AMLO, de los numerosos problemas que aquejan al país por malas decisiones de autoridades.

El columnista aseguró que realmente hay "un solo culpable" y es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aunque ello no resta responsabilidad a sus colaboradores, descartó rotundamente que AMLO sea malinformando o víctima de engaños.

"Detecto muchas voces que responsabilizan a los segundos-al-mando- de lo que realmente tiene un solo culpable. A sus colaboradores les podrán decir sumisos, cómplices, lo que sea, y no disminuye la responsabilidad de todos ellos que asienten y aceptan. Pero dejemos también la formulita de 'alguien le está mintiendo al presidente' o 'lo están malinformando'", escribió Loret sobre AMLO.

En ese sentido, subrayó que el "autor de las barbaridades" no es otro que el mandatario, quien tendrá que pagar por sus acciones algún día, según el periodista.

"No perdamos el foco de quién es el autor de las barbaridades. Y quien tendrá, algún día, que pagar por ellas", aseveró.

Loret de Mola enlistó numerosos problemas en México, como la inseguridad, la militarización, la pandemia, el desabasto de medicamentos y los ataques a medios, aclarando que esos hechos no tienen como culpables a los funcionarios de la 4T, sino que el presidente está detrás de todo eso.

También se refirió al cuestionado nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de Panamá, así como a la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo", el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, una decisión que el mandatario se ha atribuido en diversas ocasiones.

"El que propuso a Salmerón de embajador no fue Ebrard. El que liberó al hijo del Chapo no fue Durazo. El que militarizó la seguridad no fue el general Sandoval. La estrategia de seguridad no la lleva Rosa Icela. La estrategia contra el covid no es de Gatell. El culpable de la falta de medicinas no es Alcocer", enumeró.

Loret de Mola también culpó al presidente López Obrador por las "malas ideas" de construir megaobras como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"El que decidió no apoyar con un peso a las empresas ante la crisis de la pandemia no fue Herrera. La mala idea de Dos Bocas no fue de Nahle. La mala idea del Tren Maya no fue de Jiménez Pons. El aeropuerto no lo canceló Rioboó", añadió.

El columnista tampoco dudó en culpar a AMLO de otras polémicas como el asalto al CIDE, la expropiación de terrenos de hoteleros, la supuesta extorsión a empresarios e incluso el uso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas como "arma política".

Incluso aseguró que Delfina Gómez, titular de la SEP, no fue quien creó el esquema para "morder el sueldo" de los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco para financiar a Morena, sino el presidente.

"El dinero en efectivo no era para Pío, ni para Martinazo, ni para Esquer, ni para la oficial mayor. El que quería a Salgado Macedonio de gobernador no era Mario Delgado. El que mantiene en el bote a Rosario Robles no es el juez", agregó, refiriéndose a los videoescándalos de los hermanos de AMLO, la candidatura fallida de Félix Salgado y el caso de la excolaboradora de Peña Nieto.