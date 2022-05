AMLO es el más demócrata de los tiranos y el más tirano de los demócratas: Loret de Mola

"Si quisiera, López Obrador tiene la mesa puesta para sentarse al lado de los demócratas (...) Pero en esa mesa, él es el tirano. En esa fotografía no sale bien. Con ellos al lado, aparecen las manchas en el traje (...) Si se sienta a la mesa con los demócratas, es el más tirano ", subrayó Loret de Mola.

Por el contrario, Loret sostiene que AMLO resalta como "el demócrata" junto a los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba , y acaso sea por eso que haya decidido respaldarlos incluso ante Estados Unidos, exigiendo que no sean excluidos de la Cumbre de las Américas , condicionando su propia asistencia.

Indicó que no podrían decirle nada al presidente de México por ahuyentar inversiones, violar leyes, militarizar el país o extorsionar a empresarios, dando a entender que AMLO es responsable de ese tipo de acciones.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.