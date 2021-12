AMLO es el personaje del año por la acumulación de poder con sus Mañaneras: Riva Palacio

"¿Por qué digo que es un antipersonaje? Porque me parece que tiene una enorme ingenuidad en lo que está haciendo, es cierto que el presidente en donde se ve el cariño, que es el presupuesto, le ha dado mucho presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque también le ha ido transformando completamente sus funciones, sus responsabilidades y las ha ampliado", expresó Riva Palacio.

Riva Palacio resaltó que no hay nadie como AMLO para llevar a cabo este tipo de dinámicas que describió como un "proceso de acumulación del poder", por lo cual no tuvo duda alguna en considerar al mandatario como el "personaje del año".

" Un presidente permanentemente en un litigio público , contencioso, en una dinámica interesante, porque nos lleva todos los días a despertar y decir 'a ver qué sucede hoy', y lo que sucede en la mañana no sabemos si va a terminar así en la noche", comentó.

"(El personaje del año es) indiscutiblemente el presidente López Obrador, por esa capacidad para ir acumulando poder , no es un poder hegemónico como el PRI, en los tiempos actuales, más complicado, más difícil, más riesgoso y de mucha tensión ", expuso.

Durante su participación en el programa Tercer Grado del 15 de diciembre de 2021, Riva Palacio resaltó que el poder que AMLO acumula no es "hegemónico como el PRI", sino que resulta más complicado y "de mucha tensión" en los tiempos actuales.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.