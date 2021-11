AMLO es el responsable de la violencia imparable en México: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de ser el responsable de la crisis de violencia que sufre México, pues a tres años de gobierno no sólo no ha cumplido su promesa, sino que el problema se ha recrudecido.

En su columna de opinión publicada este lunes en The Washington Post, Loret de Mola recordó que en la Cumbre de Líderes de América del Norte los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá alertaron que existe una "epidemia pública por violencia armada", una realidad que en nuestro país se encuentra más latente.

"En México esa realidad es latente ante el crecimiento del crimen organizado, los muertos cotidianos, el miedo de la gente ante la inseguridad —64.5% de la población considera que su ciudad es insegura— y los toques de queda voluntarios para evitar las balaceras", apuntó.

El presentador de Latinus añadió que hasta ahora no está clara la estrategia para combatir la violencia en México, de la que responsabilizó al presidente AMLO por su falta de resultados después de medio sexenio.

"Hasta el momento no están claras las estrategias ni las acciones para combatir el problema. Tampoco están claros los responsables, salvo uno: el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha prometido en diversas ocasiones y desde la campaña electoral de 2018, que habrá resultados, pero los niveles de violencia han escalado a máximos históricos", aseveró.

A tres años del gobierno de AMLO, se ha rebasado ya la cifra de 100 mil personas asesinadas en el país, superando los números de los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, a quienes el mandatario tanto critico por sus "fallidas estrategias".

Loret señaló que el plan de AMLO para reducir la violencia se respalda en el lema de "abrazos, no balazos". Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido mil 700 quejas por abuso de fuerza de las autoridades en este sexenio.

A esto se suma la supuesta postura del presidente de México contra la militarización, que contrasta con el despliegue masivo de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en las calles del país para combatir al crimen organizado, pero también para construir las obras emblema de su gobierno y contener el paso de migrantes.

"Ante el crecimiento actual de la violencia la estrategia no es muy distinta a la que fracasó en sexenios pasados: cuando aumentan los asesinatos en un lugar, se mandan racimos de efectivos", advirtió el columnista.

El periodista señaló como ejemplo de esta estrategia a la situación que se vive en Quintana Roo, el principal destino turístico internacional del país, que en las últimas se semanas se ha vuelto escenario de balaceras y asesinatos de turistas.

En respuesta, AMLO anunció que mil 500 elementos de la Guardia Nacional serían enviados al estado, pero la violencia ya sembrado desconfianza en los inversionistas.

"Es claro que el narco ha infectado la política, ha abierto nuevos espacios de acción y socialmente se ha normalizado la injerencia de esos grupos", expuso.

Carlos Loret de Mola criticó que a esto se suma la cercanía que AMLO muestra con los criminales, lo que considera un "costoso error", pues les brinda comodidad, y en vez de volverlos objeto de persecuciones, la justicia concentra sus esfuerzos contra opositores del presidente.

"A la FGR y el presidente la procuración de justicia les interesa solo con fines políticos (...) No se habla de capos detenidos, de bandas desmanteladas, de sentencias contra quienes desaparecen y matan mujeres, ni de carpetas de investigación contra los poderosos cárteles...", criticó Loret.

Por último, el columnista reafirmó que el combate a la violencia es un "fracaso estrepitoso" y solo falta que AMLO se dé cuenta y muestre interés en el tema, lo que hasta ahora no ha sucedido.

"No habrá manera de que haya una mejoría si el tema no le interesa al presidente, pues sin su aprobación el gobierno en general no mueve un dedo. Ojalá lo entienda antes de que sea demasiado tarde", concluyó Loret de Mola.