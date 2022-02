AMLO es popular como la comida chatarra: Lilly Téllez

"El Presidente de México no tiene facultades ni autoridad ni legal ni moral ni ética ni de ninguna índole para estar corrigiéndole la plana a los periodistas, no tiene ninguna facultad para pedirle al periodista Carlos Loret de Mola que haga públicos cuánto gana y quiénes le pagan, y quién es su jefe", subrayó Lilly Téllez en defensa de Loret.

"Por las casas caen los juniors de la política... Exija cuentas a su hijo y a su nuera Señor Presidente, no a Loret", aseveró la legisladora en sus redes sociales.

La senadora morenista Antares Vázquez le respondió a Lilly Téllez adaptando un dicho a su "traición" al partido: " Aunque la gentuza se vista de Morena, traidora se queda , porque de otro modo no hubiera llegado", le dijo a la panista.

"Siempre hablan de que el presidente es el mejor presidente del universo, pero lo popular no implica que sea bueno, el presidente en efecto es popular, pero como lo es la comida chatarr a", dijo la senadora del PAN sobre AMLO .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.