AMLO es un pobre merenguero, no merece ser tratado como presidente: Brozo

México.- Brozo aseguró que AMLO no merece ser tratado como presidente de México, pues no ha actuado conforme a sus obligaciones presidenciables y vive una burbuja, donde la realidad está medida por sus propios datos.

Durante el programa #TeneBrozo, emitido por el canal de YouTube de Latinus, el pasado 06 de mayo del 2022, Brozo, payaso interpretado por Víctor Trujillo, tachó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de ser un pobre merenguero.

“Muy a nuestro pesar llegó el momento de admitir que estamos haciendo como el Tío Lolo, sí, pendejos solos, tratar a Andres como presidente de los Estados Unidos Mexicanos es inutil, porque Andrés no es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no encabeza un gobierno”, aseguró Brozo sobre AMLO y la presidencia.

Pues explica que el presidente López Obrador solo se reúne con al menos una docena de amigos, con quienes coordina qué hacer y decir, para seguir conservando los privilegios que adquirieron al llegar al poder.

No obstante, Brozo no precisó quiénes son los personajes con los que se reúne AMLO.

“Tropelías que algún momento pensamos que creabas para distraer pero no ni madres, no es así, porque esos disparates son lo único que hay en tu menú, nos vendiste una imagen de prócer, de alguien que pasaría a la historia a la historia al lado de Cárdenas, qué digo Cárdenas, de Madero, qué digo Madero, de Juárez, qué digo Juárez, de Hidalgo, qué digo Hidalgo, de Buda, qué digo Buda, de Mahoma, qué digo Mahoma, del mismísimo Cristo redentor”, expresó Brozo con entusiasmo y burla contra el presidente López Obrador.

Posteriormente, Víctor Trujillo, disfrazado de Brozo, declaró que AMLO es solo un rey chiquito que solo busca “apendejar” al pueblo, como ya lo hizo con su seguidores.

“Lo único que obtuvimos fue un rey chiquito, un rey chiquito, un rey chiquito, que se bajó el salario para obligar a todos a ganar menos que él, como se hizo con la línea de pensamiento, para ponernos a todos en ese nivel, en donde todos somos pendejos y nadie tiene derecho a más, porque a tu juicio, quién no se mantenga tras la raya que pintaste, es un traidor, un aspiracionista, un fifí que vendería a su madre por 10 cochinos dólares”, comentó Brozo durante el programa que ha tenido poco más de 700 mil reproducciones en YouTube.

Agregó que no sirve cuestionar y criticar a AMLO con datos duros, con la realidad, pues el presidente mexicano vive en una fantasía, construida por sus propios datos, que nada tiene que ver con la realidad, según el payaso. En un ataque personal, Brozo aseguró que López Obrador solo es una triste proyección de lo que él mismo quiere ser.

“No, no sonrías, así como cuando llegase a ocurrir aplaudiríamos hasta tu más insignificante acierto, así vamos a seguir tundiendo, criticando y reclamando todas y cada una de tus barbaridades, locuras y tonterías, porque no eres un gran ajedrecista político, no, eres un pobre merenguero que vive de los volados” finalizó Brozo contra AMLO.