AMLO es un presidente chiquito, ahogado en sus obsesiones: Loret de Mola sobre visita a Joe Biden

Sobre el breve encuentro entre Biden y López Obrador en la Casa Blanca, Loret opinó que el mensaje del presidente de Estados Unidos fue claro: es más importante la relación México-USA que los "berrinches" de AMLO, por lo que "ni siquiera se tomó el tiempo dar tiempo a las groserías" del mandatario mexicano, quien no desaprovechó para pronunciar un discurso de más media hora, en contraste con los 15 minutos que habló el demócrata.

El conductor de Latinus lamentó que López Obrador no entienda su papel en el mapa geopolítico, pues cual presidente "chiquito" se encuentra más preocupado por lo que hacen sus adversarios que por cuidar su relación con USA y otras potencias.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.