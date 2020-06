AMLO espera atender reforma de Afores antes de terminar su mandato

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó en La Mañanera, que antes de que termine su sexenio espera concretar la reforma en materia de la Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

Sin embargo, el mandatario anticipó que no será una reforma impuesta, sino que se realizará una consulta ciudadana, conforme avance la iniciativa.

Si no hay una reforma a esa Ley, si no hay un acuerdo general no impositivo, sino buscando la participación de todos, trabajadores, empresarios, instituciones financieras, fondos.”, declaró AMLO.