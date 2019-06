AMLO espera que la Guardia Nacional sea exitosa

Ciudad de México.- El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que la Guardia Nacional es la nueva función del Ejército y que el gran reto que enfrenta es que sea tan existo o más como el Plan DN-lll

López Obrador expresó que hasta antes de la reforma constitucional las Fuerzas Armadas solo podían participar en tareas de Defensa Nacional y Seguridad Interior

Esto, sostuvo ante los Secretarios de Defensa y Marina, así como del Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, era contradictorio, pues por una parte se enfrentaba un gran problema de inseguridad y por el otro se contaba con instituciones ejemplares de las que no se podía echar mano.

"Es como la aportación que significó en su tiempo el Plan DN-III, que tanto prestigio tiene, tanto reconocimiento tiene en la población. Así es ahora, incorporar en las funciones la seguridad pública y lograr el éxito que tiene el DN-III en materia de seguridad pública, ese es el desafío", aseveró.

Zaldívar dijo que el combate a la inseguridad es una tarea inaplazable del Estado mexicano, pero que ésta no pude hacerse de cualquier manera sino respetando los derechos humanos.

"El deber esencial del Estado es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas y para ello es imprescindible garantizar la efectividad en las tareas de seguridad pública y de combate a la delincuencia", sostuvo.

"Pero para que este ejercicio, estas tareas, sea legítimo, debe, necesariamente, realizarse con plena observancia al marco constitucional, con respeto al debido proceso y con apego a las reglas, valores y principios que garantizan la plena vigencia de los derechos humanos. En un Estado Constitucional Democrático de Derecho, el fin no justifica los medios, los delitos no pueden prevenirse y combatirse si no es en la forma en que lo prevé la Constitución y las leyes".

Con información de Rolando Herrera