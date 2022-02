AMLO está enfurecido, sus banderas de corrupción y austeridad están roídas: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que el presidente AMLO está enfurecido, ya sus "dos banderas" de corrupción y austeridad "están roídas" tras revelarse la vida de lujos de su hijo en Houston, Texas.

A través de su columna publicada el 2 de febrero de 2022 en El Universal, Loret de Mola señaló que la "violenta reacción" de AMLO ante la polémica por la vida de su hijo José Ramón López Beltrán parece dar muestra de que "su armadura de teflón ha sido penetrada".

"El presidente está enfurecido: sus dos banderas están roídas. Corrupción y austeridad. La familia demostró que es un discurso hipócrita", criticó Loret.

Leer más: No estamos en recesión económica en México: reconoce AMLO crecimiento del 5%

El columnista cuestionó si dicho escándalo habrá causado indignación en sectores de la sociedad que ignoraban los "abusos, arbitrariedades y hasta delitos" del presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo.

También se preguntó si el escándalo por la lujosa vida de José Ramón en Houston será la "derrota del discurso de la austeridad" de AMLO, para quien este tema era tan importante como una instrucción de vida para evitar la corrupción.

"¿Será que de ahora en adelante, cada que hable de austeridad, fustigue a las clases medias y criminalice las aspiraciones de una vida mejor, el nombre José Ramón brotará naturalmente, así como el nombre Pío surge orgánicamente cada que habla de corrupción?", cuestionó el periodista.

A su vez, Loret de Mola exhibió algunas frases dichas por AMLO en el pasado criticando el derroche de sus adversarios, y que contradicen su actual reacción ante la polémica de su hijo.

Recordó que el 21 de abril de 2017, el presidente López Obrador denunció en Twitter las casas de los candidatos del PRI-PAN en Coahuila, Riquelme y Anaya, las cuales consideró "prueba plena de que son malandros".

"En las dos fotos que adjuntó, no parece que esas casas tengan alberca de 23 metros ni cine privado, como la de su hijo José Ramón López Beltrán", apuntó el columnista.

Previamente, el 10 de noviembre de 2014, tras revelarse la polémica Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, AMLO criticó que "huele a lavado de dinero, es un delito que debe investigarse de oficio" y "un motivo más para que renuncie".

En otra frase mucho más reciente, Loret de Mola recordó que en La Mañanera del 21 de septiembre de 2021, López Obrador criticó la manera en que la corrupción afecta a los familiares de los políticos, "presumiendo con caros de lujos, con alhajas, viajes al extranjero", lo cual era bien visto y "ahora no".

"La austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios", decía un tuit de AMLO promoviendo su Mañanera del pasado 27 de enero, el cual tenía un "me gusta" de su hijo José Ramón, advirtió el periodista.

Asimismo, criticó que la respuesta de AMLO ante la polémica de su hijo "haciendo como que no sabe" al explicar que "al parecer la señora (su nuera) tiene dinero", contrasta con sus afirmaciones de que "el presidente se entera de todo".

AMLO llama corrupto a Loret

Estas declaraciones de Carlos Loret de Mola se dan un día después de que el mandatario arremetió una vez más contra él en La Mañanera llamándolo "corrupto" además de "periodista golpeador" y "sin principios".

Aunque es habitual que el conductor de Latinus critique cada declaración y acción u omisión de AMLO, desde que salió a la luz el reportaje sobre la vida de José Ramón en Houston, el presidente se ha mostrado irritado hacia Loret y el payaso Brozo, quienes difundieron el reportaje que destapó la polémica.

"Ayer no le gustó a Loret de Mola como lo definí, me faltó una palabra, dije que era un periodista golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales, me faltó que es un periodista corrupto", declaró AMLO en respuesta a las críticas de Loret.

Leer más: Periodistas, entre la política y la delincuencia en Michoacán

El mandatario también indicó que pueden seguir las investigaciones sobre los bienes de su hijo y los supuestos contratos de Pemex a la familia de su nuera, Carolyn Adams, advirtiendo que "no van a encontrar nada", porque los señalamientos no existen.