AMLO está haciendo lo correcto para la aplicación de las vacunas, asegura Marina del Pilar Ávila

México.- Para la aspirante a la gubernatura de Baja California por Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sabido actuar en esta etapa de la vacunación contra el covid-19 sin que esto represente fines electoreros, pues señala que lamentablemente el país está enfrentando esta epidemia en un año de elecciones, situación que no fue planeada y que, como líder del país, él solo ha hecho su trabajo.

La diputada federal con licencia indicó que la distribución de la población en etapas de vacunación, anunciadas por la Secretaría de Salud ha sido adecuada, aunque también considera de vital importancia que los elementos de las policías e incluso los bomberos sean vacunados en lo inmediato.

“A mí me parece que es un gran logro por parte del Gobierno federal el haber obtenido ya las vacunas, que en México se esté vacunando al sector salud, me parece que las etapas son adecuadas, primero a los que están más cerca de casos de covid-19, que son todo el personal de salud, posteriormente también adultos mayores, me parece muy importante la vacuna a bomberos, a policías”, opinó la actual alcaldesa de Mexicali.

Marina del Pilar destacó que en Mexicali, municipio en el que ella es la alcaldesa, los bomberos ya han sido vacunados porque ellos son parte de una unidad de primera respuesta en casos covid-19.

“Entonces creo que el Gobierno federal ha hecho muy buen trabajo en cuanto al tema de la obtención de las vacunas y en los gobiernos locales pues no toca aplicar las medidas para combatir un poco el tema de la movilidad, frenar la movilidad”, afirmó Ávila Olmeda.

Sin riesgos de uso de la vacuna con fines políticos

Respecto a si ella observa riesgos de un uso de la vacuna anticovid con fines electoreros, la aspirante a la gubernatura de Baja California respondió que en lo absoluto, pues Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha sabido separar el tema de la covid-19 y el de las elecciones.

“No, no, no, para nada, el presidente separa muy bien los temas, tenemos un tema de salud y no podía el presidente esperarse a que se terminara el proceso electoral, tenía que ser en este momento, se empató con un proceso electoral, pero por circunstancias, entonces el presidente está haciendo lo correcto para la aplicación de las vacunas”, aseguró la alcaldesa Marina del Pilar Ávila, próxima a solicitar licencia para competir la gubernatura bajo el cobijo de Morena.