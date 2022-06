“AMLO está lejos de una propuesta de política moderna”: Miguel Ángel Vicente Rentería

AMLO está lejos de una propuesta de política moderna. Su estrategia humanista no va de la mano de una propuesta innovadora. Si bien es cierto es atinada su visión de un gobierno cercano a la gente, este no tiene por qué estar en división con la modernidad y el futuro. Hay ejemplos en el mundo de países con políticas económicas y sociales que incluyen acciones como las de este gobierno de AMLO, que garantizan un estado de bienestar integral, pero también que se basan en fundamentos económicos del capitalismo de libre mercado.

La política en México está en una especie de experimento, prueba de ello la votación a favor de López Obrador y en contra del PRI, donde el ciudadano mexicano ha decidido elegir a una opción distinta, pero que, per se, no significa que sea la mejor.

En entrevista para Debate , considera que la clase política mexicana, por más que quiera, no puede dimensionar lo que un mexicano promedio padece. Y refleja cómo AMLO está lejos de una propuesta de política moderna : “es humanista, pero no innovadora”. Con su libro, de editorial Gato Blanco, plantea echarle una mirada a las cenizas de la política y junto con ella emerger desde una nueva visión.

Lorena Caro Periodista

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.