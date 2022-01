AMLO está muy bien, evoluciona favorablemente: Adán Augusto por contagio de Covid-19

Ciudad de México.- Adán Augusto López Hernández aseguró que AMLO evoluciona de manera favorable tras su segundo contagio de Covid-19, mientras se mantiene aislado en Palacio Nacional de sus actividades presenciales como presidente de México.

Al ser cuestionado sobre el estado de salud de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, indicó que el mandatario se encuentra bien mientras sigue presentando síntomas leves de la Covid-19.

“El presidente afortunadamente está muy bien, evoluciona favorablemente, el día de ayer eran mucho menores los síntomas leves que había manifestado”, reveló en La Mañanera.

Pese a su retiro de actividades presenciales, López Hernández recordó que AMLO sigue con algunas funciones, y desde su oficina en Palacio Nacional, encabezó este jueves una reunión en la que también participó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Asimismo, AMLO sigue pendiente de los hechos que acontecen en México mientras coordina a los miembros de su gabinete.

“Nosotros esperamos que en los próximos días (el presidente) ya pueda reincorporarse normalmente a las actividades que él desarrolla”, agregó.

Se realizó prueba

Por otra parte, al ser cuestionado sobre su estado de salud, al mantener contacto previo con Andrés Manuel a su confirmación de Covid-19, el secretario de Gobernación dijo sentirse bien, sin embargo, reveló que este viernes se sometió a una prueba y hoy mismo tendrá los resultados.

“Sin embargo hoy me realicé una prueba de esas PCR que en el transcurso del día me darán el resultado, afortunadamente no he tenido ninguna manifestación”, aclaró.

Refirió que a nivel mundial hay una escasez de pruebas, “y que éstas se practican únicamente cuando uno tiene síntomas para comprobar si es o no covid”.

AMLO se mantiene en aislamiento desde que el lunes 10 de enero por la tarde, cuando dio a conocer que era positivo a Covid-19 por la variante ómicron, supuestamente contagiado por la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.