AMLO está permitiendo más corrupción que Peña y Calderón con contratos por adjudicación directa: Aguilar Camín

¡Meh, meh! Los ciudadanos no son borregos: AMLO se viraliza por imitar a los animales

Se trata de 55 mil 691 contratos entregados de forma directa por el gobierno federal por un monto de 74 mil 639 millones de pesos, tan sólo durante los primeros seis meses de este año, una práctica que no hace mucha diferencia con los gobiernos pasados.

" Hay más dinero suelto, regalado, para adjudicación directa sobre la mesa, por eso, por una razón institucional, no porque sean más rateros, tiene que haber los rateros, pero sí el mecanismo es, 'te lo puedes llevar', pues el mecanismo es que se lo van a llevar", señaló Aguilar Camín.

"Si tú estableces como criterio normal, fundamental de operación la adjudicación directa porque tú eres distinto, porque en tu gobierno no hay corrupción, lo único que estás haciendo es poner dinero más fácil sobre la mesa para que se lo lleve el que quiera", expuso el escritor.

Señaló que al establecer AMLO la adjudicación directa como principio de operación de su gobierno reduce la carga burocrática, pero incluso lo toma como un ejemplo de que en su gobierno no hay corrupción. Sin embargo, lo único que se hace con esto es "poner dinero más fácil sobre la mesa".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.