¿AMLO está pidiendo un aumento de sueldo? Cuestiona Chumel Torres por críticas al sueldazo de Loret de Mola

México.- Chumel Torres cuestionó sí AMLO está pidiendo un aumento de sueldo, luego de que exhibiera las críticas que el presidente de México ha hecho en contra del sueldazo de Carlos Loret de Mola.

A través de su cuenta oficial de Twitter, José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres, compartió el pasado viernes 18 de febrero, una parte de un video de su canal de YouTube donde muestra cómo cuestiona que AMLO critique el sueldazo millonario de Carlos Loret de Mola.

“AMLO, la peor novia del mundo”, tuiteó Chumel Torres junto a su video, donde aparece él y una parte de una conferencia Mañanera donde el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exhibe el sueldo de 35 millones 200 mil pesos.

“No solo dijo lo que ganaba Loret, también agregó esto”, comenta Chumel Torres en su video previo a mostrar las declaraciones de AMLO, donde compara el sueldo del presidente de México con el de uno de los periodistas más reconocidos del país y contra quien ha tenido polémicas desde hace años, Carlos Loret de Mola.

“Miren cuánto gano yo, bruto, anual, dos millones 11 mil y él gana 35 millones 200 mil, o sea que él gana como 15 veces más que yo”, declaró AMLO en la parte de la Mañanera que exhibió el influencer y youtuber a través de Twitter.

Posteriormente, Chumel Torres cuestionó sí lo que estaba de fondo era que AMLO en realidad estaba solicitando un aumento de sueldo.

“El presidente nos está pidiendo un aumento, a ver, we, yo conozco estas mañas, he tenido novias ¿sí me entiendes?”, tras ello, Chumel Torres personalizó un conversación con una novia en supuesta similitud de acciones: “Pues fijate que el esposo de Daniela le va a comprar un vestido para la boda, pero no importa, yo uso el que tengo hace 5 años, ah tiene un hoyo, pero lo puedo remendar con esas cortinas viejas, mi amor”.

El clip de video compartido por Chumel Torres sobre las críticas de AMLO contra el sueldazo de Carlos Loret de Mola, concluyó con un seña del influencer, donde indicaba que tanto él como el presidente tienen “colmillo”, lo que en este caso podría significar experiencia para interpretar las acciones del otro.