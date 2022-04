AMLO está políticamente herido y la oposición está en su mejor momento: Loret de Mola

Por el contrario, el columnista sostiene que " la oposición está en su mejor momento del sexenio ", por lo que le toca aprovechar la situación para pasar a la propuesta electoral, y no pueden plantear regresar al país antes de AMLO, pues de ser así, "están derrotados porque México salió huyendo de esa realidad".

" AMLO se ha ido quedando sin argumentos y por eso sus palabras se han tornado cada vez más violentas y abusivas . Está a punto de volverse irrelevante ante su incapacidad ya no solo de solucionar los grandes problemas del país, sino de siquiera abordarlos con seriedad", aseveró el periodista.

Y es que a pesar de su voto unido en el Congreso, la oposición no está del todo unida, pues por por un lado están los partidos que conforman la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD), y por otro, Movimiento Ciudadano.

"Este triunfo legislativo brindó a los partidos rivales de AMLO una sensación de misión que no habían encontrado en más de tres años de este gobierno", destacó Loret de Mola sobre el freno a la reforma eléctrica .

El columnista recordó también que los opositores llamaron a no votar en la revocación de mandato y terminaron votando menos del 18% de la lista nominal; de igual manera, legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se unieron en el Congreso para votar en contra de la reforma eléctrica, impidiendo su aprobación.

" La reacción de AMLO a todo esto lo exhibe insensible, desorientado y fracasado : culpa de todos sus desaciertos a los gobiernos del pasado y, sin pudor por violar la ley, usa los instrumentos del Estado para escalar sus ataques contra periodistas críticos. No se concentra en los verdaderos problemas, se ocupa solo de las cortinas de humo y las venganzas personales ", criticó.

En su columna publicada el lunes 25 de abril en The Washington Post, Loret de Mola recordó que los escándalos de este año comenzaron con la lujosa casona en Houston de José Ramón López Beltrán , hijo mayor de AMLO; seguido de la escasa participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato , a lo que luego se sumó la reforma eléctrica frenada por la oposición en la Cámara de Diputados.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.