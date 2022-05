AMLO está usando la sucesión presidencial de 2024 para distraer la atención: Loret de Mola

Sin embargo, con AMLO en el poder y las elecciones de 2024 a la vuelta de la esquina, el mandatario y los morenistas se encuentran ocupados descalificando a periodistas y lanzando reformas que saben que no pasarán, como la reciente reforma electoral. "Que no los molesten con eso de que tienen que gobernar", concluyó Loret en tono irónico.

A este respecto, Loret de Mola recordó que en días recientes un elemento de la Guardia Nacional asesinó "por error" al estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel al dispararle durante un retén en Guanajuato. El agente involucrado fue puesto a disposición de las autoridades casi de inmediato, sin embargo, no tardó en ser liberado.

" Los presidenciables de Morena no levantan (...) Morena es el partido mejor posicionado para el 2024 —eso que ni qué— pero sus figuras parecen adormecidas. Su única ventaja es que la oposición no tiene figuras aún", criticó.

La única "ventaja" con la que Morena cuenta para las elecciones de 2024 es que la oposición todavía no tiene a sus candidatos, consideró Loret.

Por un lado, Loret afirma que la gente siente que "los presidenciales de Morena no levantan", pues Claudia Sheinbaum, quien está "en un punto muerto", prácticamente está "empatada" con Marcelo Ebrard, y el panorama no es mejor para Ricardo Monreal y Adán Augusto.

"Morena ya terminó de gobernar. Todos están de lleno en la campaña de la sucesión presidencial. López Obrador no piensa en otra cosa y eso es una señal política para toda su grey: lo de hoy es la carrera por el reflector, la competencia por el aplausómetro, la búsqueda de la porra de apoyo", dijo Loret sobre AMLO y la sucesión presidencial.

Raúl Durán Periodista

