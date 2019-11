AMLO explica origen de la crisis de México: la desigualdad

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió en su conferencia de prensa con una clase en la que explicó el origen de la crisis en México, señaló que en ocasiones analizamos "los efectos y no las causas", y acusó a la desigualdad como uno de los principales problemas de nuestra sociedad.

Consideró que la política económica anterior como un fracaso, y reiteró que su administración se enfoca en el bienestar "de los de abajo, de todos".

El mandatario dijo también que "se vivía en una especie de enajenación, nunca en el periodo neoliberal se habló de atender las causas, todo era resolverlo con medidas cohersitivas, con leyes más severas, con cárcel, con mano dura, violencia con violencia".

Anunció también que su proyecto de 'cuarta transformación' tardará más de lo esperado.

Concluyó agregando que los cambios son saludables, y darle marcha atrás a todo lo que 'logrará' su administración será difícil 'para los conservadores' que se habían empeñado en mantener 'la política neoliberal, de pillaje, de abandono del pueblo, va ser muy difícil regresar a eso, y ese es el propósito'.

Para abordar el tema, López Obrador se valió de un empresario que aparece en las conferencias TED Talks, quien aborda una crisis económica y social además de que convoca a otros empresarios a tomar acciones. "Es un empresario con dimensión social, cívica", dijo.

Arrancó señalando que explicaría "lo que se provoca cuando se acumula mucho capital en pocas manos, cuando pocos tienen mucho, y muchos tienen poco, eso al final provoca ingobernabilidad, confrontación, violencia".

Hay una corriente nueva en los sectores empresariales del mundo, muy orientada a este propósito, a que se procuren ganancias razonables que no sean excesivas, que no signifiquen afectar las economías nacionales y que no signifiquen también destruir el territorio, el medio ambiente, que se pueda dar trato justo a los trabajadores