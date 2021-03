AMLO, favorecido en Sinaloa pero disputas locales de Morena podría restarle puntos

México.- Una elevada calificación obtuvo Andrés Manuel López Obrador en la cuarta evaluación de gobierno realizada por Debate mediante una encuesta cara a cara levantada en cinco municipios de Sinaloa, Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán, pero disputas locales de Morena podrían empañar su aprobación en el estado, concuerdan analistas.

La mayor aprobación en Guasave donde le otorgaron una calificación de 8 y la menor valoración quedó en Culiacán donde alcanzó solamente un 7.6 de parte la ciudadanía participante.

Analistas políticos revisaron los resultados y opinan que en general se observa aceptación hacia el Gobierno federal, pero que la actuación de los gobiernos locales pudo haber influido en el punteo bajo que dieron los ciudadanos en algunos municipios.

La encuesta publicada en esta casa editorial el día de ayer, también mesuró la perspectiva de la población respecto a los programas federales o actuaciones de la Cuarta Transformación. Se revisó, además, su actuación respecto al empleo, la educación y la salud.

Hay aceptación de los ciudadanos

Héctor Ponce, comunicador y analista político, comentó a Debate que la encuesta ciudadana le pareció muy interesante, que representa la opinión de los sinaloenses a dos años de gobierno del presidente AMLO.

Ponce cree que sí hay aceptación del presidente en el estado, pero que se observó una caída del 2019 hasta ahora.

Por su parte, la analista y abogada Teresa Guerra Ochoa opinó que sin duda han sido tiempos difíciles para los presidentes y los gobiernos, no solo en México sino en todo el mundo, y que en este sentido AMLO no fue la excepción, ya que el manejo de la crisis sanitaria, estar en los primeros lugares de muertos en el mundo y las pérdidas de empleos no pasaron desapercibidas para los ciudadanos, pero a pesar de todo ella considera que el presidente “mantiene fortalezas”.

Para Roberto Soltero Acuña, abogado y analista político, en la encuesta algunos temas que parecían tener mucha presencia en otros meses parecen diluirse, como es el caso del avión presidencial.

Por su parte, Daniel Cebreros, presidente de la Asociación Política de Abogados de Sinaloa, comentó que la aceptación del presidente de la República “continúa siendo aceptable”, pues la ciudadanía sigue viendo en él un presidente con muy buenas decisiones.

Fortalezas y debilidades

En la evaluación de las políticas públicas aplicadas en el Gobierno de la Cuarta Transformación, Teresa Guerra Ochoa considera que las fortalezas del presidente continúan siendo los programas sociales desplegados, tal es el caso de los apoyos a adultos mayores, las becas Benito Juárez para los niños y los apoyos económicos de Jóvenes Construyendo el Futuro “son de las cosas que más le aplaude la sociedad”, destacó y prevé que estas puedan seguir siendo las fortalezas del presidente en un futuro próximo; sin embargo, el tema del empleo es algo que el presidente tiene que fortalecer porque las pérdidas han sido muchas debido a los cierres de empresas en la pandemia.

Daniel Cebreros también opinó que la ciudadanía ve que los programas aplicados por AMLO son de las buenas decisiones que el mandatario ha tomado “lo veo bien, porque creo que la ciudadanía sigue teniendo confianza en el liderazgo del presidente”, mencionó, pero cree que los candidatos de Morena deben trabajar para convencer a la gente frente a las dificultades locales.

Influencia de los gobiernos municipales

En cuanto a la calificación del desempeño en los cinco municipios sinaloenses se obtuvieron calificaciones entre 7.66 y 8.00 en la encuesta de febrero del 2021, y algo que debe destacarse es que de 2019 a este año, la calificación del desempeño del Gobierno federal ha ido bajando en algunas décimas, principalmente en Ahome Culiacán y Mazatlán, y según los analistas esto puede deberse a que en lo particular los gobiernos locales en estas ciudades no han realizado un buen papel.

“Hay muchas deficiencias en los servicios públicos de los gobiernos, muchas quejas”, comentó Héctor Ponce.

En caso de las calificaciones por municipio, Roberto Soltero dio a entender que la idiosincrasia de las personas pudo influir en la población, pero coincide con Ponce al observar que sin duda el comportamiento de los presidentes municipales influyó en municipios como Ahome, Culiacán y Mazatlán, “el papel de la autoridad municipal es lo primero que percibe el ciudadano”, finalizó.