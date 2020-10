AMLO firma compromiso para recuperar cuerpos de la mina Pasta de Conchos

Coahuila.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmó un compromiso para que el Gobierno Federal comience trabajar en la extracción de 63 cuerpos de trabajadores que quedaron atrapados en 2006 en la mina Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila.

AMLO también se comprometió a indemnizar a las 65 familias afectadas por el desastre cuando la mina colapsó hace 14 años.

Durante el evento, al lado de la mina Pasta de Conchos, López Obrador firmó un documento ante los familiares de las víctimas en el que se compromete a iniciar el proceso de negociación y dijo que ya están encaminados los tres puntos principales.

AMLO aprovecho la visita a la mina Pasta de Conchos para hacer saber a la comunidad de de la ciudad de Nueva Rosita y al municipio de San Juan se Sabinas, que aunado al compromiso de recuperar los cuerpos, también habrá obras sociales que permitan el mejoramiento de las comunidades.

"Gracias a ellos (mineros fallecidos) se van a llevar a cabo obras sociales en las comunidades. Ya se tiene instrucciones para que se lleven a cabo las obras que se requieran, como agua potable, drenaje, pavimentación de las calles, escuelas, hospitales o vivienda", apuntó López Obrador.

El presidente indicó que los trabajos de rescate para extraer los restos de los mineros están a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

(La CFE) Va a disponer del presupuesto que se necesite, no hay límite y todos deseamos tener éxito y que rescatemos los cuerpos. Yo no quisiera que termináramos después de que finalice este Gobierno porque en ningún asunto u obra es conveniente heredar lo que no se concluye. No queremos dejar nada inconcluso y mucho menos esto", explicó López Obrador.