AMLO firmará convenio en Tulum para evitar privatización del Tren Maya

Chiapas.- Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que firmará un convenio con el fin de establecer que la operación del Tren Maya no caiga en la privatización.

En conferencia de la supervisión de obra del Tren Maya del Tramo 1 Palenque-Escárcega, AMLO adelantó la media que pretende evitar que administraciones siguientes privaticen su operación tras aseguró que esta obra será para el servició del pueblo mexicano bajo la administración pública.

"Vamos a firmar un convenio el domingo en Tulum, y ahí voy a hablar de cómo vamos a operar el Tren Maya. Esto es muy importante, primero cómo vamos a garantizar que no se privatice, quien esté quien esté en el gobierno, no pueda ser privatizado, que no con el cambio entre la tentación de que vamos a concesionarlo. Primero es cómo cuidamos que esta obra siga siendo del pueblo de México, Pública de la nación", explicó López Obrador

Pues explicó que la principal intención de la mega obra es que se generen empleos y su funcionamiento sea autosuficiente por lo que explicó está por definirse el proceso mediante el cual operará el Tren Maya, el cual se dialogará en Tulum.

En compañía con el gobernador del estado, Rutilo Escandón y el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, López Obrador adelantó que aún falta dialogar con todos los integrantes del circuito pues la línea pasará por diferentes regiones por lo que ya tiene agendadas algunas visitas.