AMLO garantiza el derecho a la educación y culpa al sistema neoliberal de privatizar las universidades

Guerrero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso de hacer accesible la educación formal para los más pobres mediante la creación del sistema de Universidades Públicas. Además, reiteró su repudio al modelo neoliberal que pretendía privatizar la educación superior en México.

A través de un video publicado en el canal oficial de AMLO en YouTube, el mandatario emitió un mensaje a la nación donde culpa al sistema neoliberal de negar el apoyo requerido por los estudiantes de escasos recursos para poder continuar con sus estudios.

"Se impulsó mucho la educación pública para los pobres durante mucho tiempo y durante el periodo neoliberal se abandonó el apoyo a los estudiantes pobres (...) había una política contraria a las normales rurales para desaparecerlas", sentenció López Obrador.

En el video grabado desde las recién creadas instalaciones de la universidad Benito Juárez en Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su compromiso de fortalecer a las Escuelas Normales Rurales y al sistema de educación superior pública, mediante la creación del sistema de Universidades del Bienestar.

Recordó que él pudo continuar con sus estudios universitarios mediante becas, al igual que muchas otras personas que recibieron apoyo gubernamental para este propósito. Incluso señaló la rectora de la Universidad Benito Juárez, a Raquel Sosa Elizaga, quien se encontraba presente en el video, también estudió gracias a becas.

Sin embargo, el presidente declaró que estos apoyos desaparecieron de forma gradual y que ahora las universidades públicas solo admiten a uno de cada diez aspirantes por falta de presupuesto, cuando en su época de estudiante se aceptaba a nueve de cada diez. Por ello, resaltó la importancia de garantizar que la educación pública sea gratuita y de calidad en todos los niveles.

Que se acabe con la mentira de que los jóvenes no podían ingresar a las universidades públicas porque no pasaban el examen de admisión, falso, no ingresaban porque no había cupo", expresó.