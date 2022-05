AMLO golpea a la oposición doblando a sus gobernadores: Loret de Mola

"No tocan al presidente. Sus posiciones públicas contrastan con los fuertes juicios que cotidianamente lanza el dirigente del partido, Marko Cortés", comentó el periodista sobre los gobernadores del PAN.

Loret de Mola consideró que algo similar ocurre con el PAN , cuyos gobernadores de Yucatán y Querétaro, Mauricio Vila y Mauricio Kuri, "no tocan" a AMLO , sino que se muestran con disposición a colaborar con el gobierno federal.

"Ahí ha encontrado López Obrador una veta, una ruta de trabajo: si no puede doblar a los congresistas de oposición, si no puede doblar a los dirigentes de los partidos, intenta doblar a los gobernadores ", escribió Loret de Mola sobre AMLO .

En su columna de opinión publicada este lunes 16 de mayo de 2022, Loret de Mola aseguró que AMLO se ha dado cuenta de que si no puede doblar a legisladores y dirigentes de partidos opositores , puede intentarlo con sus gobernadores estatales.

México.- El periodista Carlos Loret de Mola acusó al presidente AMLO de intentar golpear a la oposición "doblando" a sus gobernadores , al no poder hacerlo con los legisladores que frenan sus reformas en el Congreso.

Raúl Durán Periodista

