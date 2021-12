AMLO ha hecho tantas barbaridades que ya nos estamos acostumbrando: Ricardo Anaya

Criticó que AMLO prometió que no aumentaría la deuda del país, pero ésta ha incrementado 24%, mientras que los productos básicos están subiendo de precio a causa de la inflación, pintando un panorama cada vez más incierto para el bolsillo de millones de mexicanos.

"¿Te acuerdas que prometió acabar con la corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo? Y según él ya no hay corrupción arriba? (...) ¿Y sus hermanos recibiendo dinero en efectivo, los contratos de su prima, las casas de Bartlett y de Irma Eréndira?".

"Nos dijo que no pasaba nada, luego se atrevió a decir que la pandemia nos vino 'como anillo al dedo', pero además López Obrador no exige resultados, lo que le importa es que lo alaben ", acusó.

"El problema con López Obrador es que ha hecho tantas barbaridades que ya nos estamos acostumbrando , y es que ya no es lo duro sino lo tupido", planteó el panista.

